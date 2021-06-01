Маневры будут проходить в течение трех дней.

На юге Херсонской области начинаются масштабные учения по противовоздушной обороне.

Об этом заранее предупредила пресс-служба областной государственной администрации.

"С 1 по 3 июня запланировано проведение комплекса учений с силами и средствами противовоздушной обороны на Государственном испытательном полигоне Вооруженных сил Украины в Скадовском районе Херсонской области",- говорится в сообщении.

В ОГА отметили, что подобные меры принимаются с учетом необходимости в наращивании боевых возможностей ВСУ и с целью противодействия существующим вызовам и угрозам национальной безопасности.

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Жителей Херсонщины призвали сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Ранее в Херсонской области подразделения южной группировки войск, подчиненные Командованию объединенных сил ВСУ, совместно с координационной группой Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины провели военные учения. В частности, были проведены тренировки по выявлению диверсионно-разведывательных групп условного противника и недопущению совершения им террористически-диверсионных атак на объекты критической инфраструктуры.

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Автор: Юрий Годован