Во время учений украинские военные отрабатывали противодействие диверсионно-разведывательным группам.

В Херсонской области подразделения южного группировки войск, подчиненные Командованию объединенных сил ВСУ, совместно с координационной группой Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины провели военные учения.

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Об этом сообщает Служба связей с общественностью Командования объединенных сил ВСУ.

Как отмечается, были проведены тренировки по выявлению диверсионно-разведывательных групп условного противника и недопущению совершения им террористически-диверсионных атак на объекты критической инфраструктуры.

Комментируя учения, командир группировки войск генерал-майор Владимир Миронюк подчеркнул, что поддержание боевой готовности и обученности армейцев, которые несут боевую службу на юге Украины, является приоритетным в ряде возложенных на них задач по поддержанию территориальной целостности государства.

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Автор: Инна Андалицкая