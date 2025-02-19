Однако качество такого оружия остается под вопросом, отмечают эксперты.

Северная Корея углубляет военное сотрудничество с Россией, поэтому до конца марта страна-агрессор может получить значительное количество оружия. По информации DAILY NK, Россия может получить сверхбольшие РСЗО K-24, однако в Defense Express подчеркнули, что КНДР не имеет РСЗО с таким названием, поэтому, скорее всего, это было написано ошибочно.

"Зато у КНДР есть сверхбольшая РСЗО калибра 600-мм с дальностью поражения до 400 км, к которой в РФ уже проявляли интерес, но она имеет индекс KN-25. Эта система существует в нескольких вариантах, на гусеничной базе и на колесной. Пока неизвестно какое количество KN-25 и ракет к ним имеет КНДР, но их вряд ли много. Но следует учитывать, что самая большая РСЗО на вооружении РФ сейчас - "Торнадо-С", модернизированный "Смерч" в калибре 300-мм и дальностью до 130 км", - объяснили аналитики.

Кроме того, Северная Корея может поставить в Россию сотни тысяч снарядов калибра 152-мм и 122-мм до конца марта, однако КНДР способна передать РФ значительно больше, ведь ранее стало известно, что страна имеет 200 боеприпасных заводов, поэтому могла предоставить врагу Украины до 9,4 млн снарядов 152-мм.

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"Конечно следует напомнить об их качестве, потому что в РФ жаловались на систематический массовый брак в северокорейских боеприпасах. Более того, часть снарядов из первых партий переданных из КНДР взрывалась еще в пушке во время выстрела. Однако в последнее время информации о таких случаях почти нет, что вполне может свидетельствовать о повышении их качества", - добавили в Defense Express.

Также КНДР может передать сотни баллистических ракет малой дальности, среди которых ракеты KN-23, которые, по словам западных аналитиков, могут бить на дальность до 900 км.

В то же время Северная Корея планирует сотрудничать с российскими инженерами оборонной промышленности, чтобы получить технологии для модернизации своих устаревших самолетов МиГ-29 и Су-25, а также для строительства новых воздушных судов и разработки радаров.

"Интерес КНДР вполне логичен, потому что сейчас их воздушные силы достаточно слабые и устаревшие, в отличие от сухопутных, которые активными темпами развиваются и масштабируются", - подытожили аналитики издания.

Сотрудничество между КНДР и Россией - что известно

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Россия хочет перебросить еще тысячи военных КНДР в Курскую область. По его словам, Украина "не знает четко" их количество, но примерно может посчитать, когда они там есть.

В то же время российский посол в Пхеньяне Александр Мацегора заявил, что РФ отправляет "сотни" раненых оккупантов на лечение в КНДР. Он отметил, что в Северной Корее "тепло относятся к россиянам", а также упомянул о нескольких совместных студенческих программах, которые действуют между странами.

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