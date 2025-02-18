Он предупредил, что этот технологический прогресс может иметь серьезные последствия для безопасности Южной Кореи и Японии.

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Северная Корея и Россия укрепляют военное сотрудничество во многих секторах, включая технологии, науку и промышленность.

"Это сотрудничество достигает высочайшего уровня и представляет серьезную угрозу для международного сообщества", - сказал он в интервью The Chosun.

В качестве примера Буданов привел ракету KN-23, которую Северная Корея поставила России.

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"Изначально ее точность была серьезно испорчена, с погрешностью от 500 до 1500 метров. Но российские специалисты по ракетам внесли технические изменения, решив проблему. Теперь ракета значительно точнее и представляет гораздо большую угрозу", - пояснил Буданов.

Он предупредил, что этот технологический прогресс может иметь серьезные последствия для безопасности Южной Кореи и Японии, которые находятся в пределах досягаемости ракет Северной Кореи. Глава ГУР добавил:

"Северная Корея использует эту войну для получения боевого опыта и модернизации своих военных технологий. Это будет иметь долгосрочные последствия для ландшафта безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

Сотрудничество РФ и КНДР

Северная Корея отправила в Россию около 200 единиц дальнобойной артиллерии и, скорее всего, отправит еще больше войск и оружия. Об этом сообщало Министерство обороны Южной Кореи.

Там считают, что КНДР удвоит свои усилия по изготовлению оружия в 2025 году, который станет последним годом пятилетнего плана по разработке современного вооружения, такого как атомные подводные лодки, спутники-шпионы и твердотопливные межконтинентальные баллистические ракеты.

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