По словам дипломата, в Северной Корее "тепло относятся к россиянам".

Российская Федерация отправляет оккупантов, которые были ранены на войне в Украине, на лечение в Северную Корею. Об этом заявил посол в Пхеньяне Александр Мацегора, который более десяти лет работает в Москве, в интервью государственным СМИ, пишет Business Insider.

"Ярким примером такого братского отношения является реабилитация сотен раненых солдат СВО (специальная военная операция - так Россия называет войну в Украине) в корейских санаториях и больницах", - отметил посол.

По его словам, Северная Корея отказалась брать за это деньги у РФ.

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"Все, что касалось пребывания в КНДР, все это было абсолютно бесплатно", - заверил Мацегора.

Дипломат подчеркнул, что в Северной Корее "тепло относятся к россиянам", а также упомянул о нескольких совместных студенческих программах, которые действуют между странами.

Мацегора добавил, что профессора из Пхеньяна приедут в крупные российские города, а именно Москву, Казань, Новосибирск и Владивосток, чтобы преподавать корейский язык и проводить совместные занятия.

"Его высказывания являются еще одним признаком того, как укрепление альянса между российским лидером Владимиром Путиным и северокорейским лидером Ким Чен Ыном проявляется на фронте войны и за его пределами", - подчеркнули в BI.

В то же время в Институте изучения войны отметили, что отправка Россией раненых солдат в КНДР может свидетельствовать о том, что таким образом в Пхеньяне перенимают их боевой опыт.

"Прибытие в Северную Корею российских солдат с боевым опытом, особенно если среди них есть офицеры или унтер-офицеры, может позволить российским военным сотрудничать с северокорейскими силами и распространять уроки войны в Украине, пока они якобы выздоравливают", - отметили аналитики.

Также в ISW отметили, что приглашая профессоров КНДР, Россия намерена подготовить почву для будущей помощи Северной Кореи в войне или же помочь в экономике военного времени, которая находится под санкциями.

"Кремль, возможно, создает информационные условия для оправдания притока северокорейских граждан, прибывающих в Россию, чтобы присоединиться к российской рабочей силе или к российской армии", - отмечают эксперты.

Участие КНДР в войне против Украины - что известно

Ранее издание The Times назвало истинную причину безумных потерь среди солдат КНДР. По словам украинских военных, с которыми пообщались журналисты, Северная Корея несет большие потери из-за устаревшей тактики своей армии и отсутствия надлежащей поддержки их атак со стороны артиллерии РФ.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что армия РФ снова подтянула северокорейских солдат в Курскую область. По его словам, во время очередных штурмов украинские бойцы ликвидировали сотни военных РФ и КНДР.

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