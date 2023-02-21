Эксперт отметил, что враг может обстреливать украинскую территорию только с дистанции, не залетая вглубь нашей страны.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия может накапливать авиацию как для проведения атак, так и для обороны своих позиций на временно оккупированных территориях Украины.

"Они могут основные усилия сосредоточить на обороне своих позиций. Кстати, для этого я и говорю, что (Украине – ред.) без прикрытия авиации посылать в бой такое большое количество новой техники, которую мы получаем или получим от наших стран-партнеров, это было бы не совсем грамотно, если не сказать хуже. Именно потому, что Россия может применить авиацию как в обороне, так и в наступлении", – добавил он, отвечая на вопрос подписчика во время эфира на YouTube.

По словам эксперта, применять авиацию в наступлении оккупантом будет проблематичнее. Враг может обстреливать нашу территорию только с дистанции, не залетая вглубь нашей страны. Жданов подчеркнул, что "это будет билет в один конец".

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"Я думаю, что наши дальнобойные средства в этом случае будут сбивать даже над Белгородом, если будут доставать, российскую авиацию. А вот если они станут в глухую оборону, тогда да, авиация будет стараться работать по нашим войскам, которые будут прорывать оборону российских войск на наших территориях. Для этого и нужна авиация – чтобы вступать в бой с российскими самолетами", – резюмировал Жданов.

Война в Украине: применение российской авиации

14 февраля издание FT выпустило материал со ссылкой на западные разведки о том, что Россия накапливает вблизи украинской границы самолеты и вертолеты.

Военный эксперт Роман Свитан прокомментировал реальность слухов о массовом сосредоточении военных самолетов РФ на общей границе с Украиной. Он заявил, что сейчас у границ с Украиной нет скопления российских самолетов. Они рассредоточены примерно на четырех десятках аэродромов по периметру Украины (в РФ и Беларуси) и на временно оккупированных территориях Украины - в основном, в Крыму.

В то же время в Воздушных силах Вооруженных сил Украины считают, что враг не будет массово применять авиацию в годовщину вторжения РФ в Украину 24 февраля. Та группировка авиации РФ, которая находилась на аэродромах в начале агрессии, примерно в том же количестве остается, а утраченную технику дополняют.

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