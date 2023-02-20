На днях стало известно, что Россия сосредоточила около 400 самолетов и 300 вертолетов у границы с Украиной в преддверии ожидаемого массированного удара на 24 февраля.

Военный эксперт прокомментировал реальность слухов о массовом сосредоточении военных самолетов войск РФ на общей границе с Украиной. Ранее в сети появилась информация, что враг сосредоточил там около 400 самолетов и 300 вертолетов.

Как отметил полковник Вооруженных сил Украины в запасе и военный летчик-инструктор Роман Свитан в эфире с российской журналисткой Юлией Латыниной, эта информация не соответствует действительности. По его словам, самолет - это мобильный аппарат, для которого преодолеть сотни километров - не расстояние.

В этом контексте он уточнил, что России нет смысла стягивать к своим границам такое количество самолетов, ведь даже старые штурмовики-бомбардировщики Су-25/СУ-24 с легкостью преодолевают по 500-600 километров, в зависимости от топлива и нагрузки. А у новых российских Су-30-35 боевой радиус и вовсе выходит за тысячу километров.

"Самолету для того, чтобы выполнить боевую задачу в том же Бахмуте необязательно быть у границы. Он может прекрасно чувствовать себя в том же Энгельсе: взлететь, дойти, отработать и вернуться", - сказал он.

Свитан заявил, что сейчас у границ с Украиной нет скопления российских самолетов.

"Никто самолеты у границ с Украиной и не скапливал. Они рассредоточены примерно на четырех десятках аэродромов по периметру Украины - это и в Беларуси, это в России (в пяти областях - Брянская, Воронежская, Курская, Белгородская, Ростовская области), и на территории оккупированной Украины, в основном в Крыму", - перечислил он.

Он уточнил, что на каждом из таких аэродромов находится примерно от одной до трех эскадрилий самолетов, а на некоторых по несколько полков.

"Это не 300 и не 400 самолетов. Если все посчитать, то я бы так сказал 700-800, где-то так", - заявил он.

Россия стягивают свою авиацию к границе с Украиной

Напомним, что в преддверии годовщины с момента начала полномасштабной агрессии РФ против Украины появились слухи о том, что Россия готовит массированный удар по украинским территориям и готова применить авиацию, которую ранее держала в резерве.

Сообщалось, что агрессор стянул к границам Украины 300 или 400 летательных аппаратов. Как отметил член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, в течение 22-24 февраля ожидается эскалация обстрелов со стороны РФ.

При этом в ГУР Минобороны Украины отметили, что Россия спрятала свою боевую авиацию от ударов Вооруженных сил Украины минимум в 200 км от границы с Украиной.

Ранее ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман заявил, что у России в запасе достаточно большое количество самолетов - более 2 тысяч.

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