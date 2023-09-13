Хваленный в РФ танк не прошел тест-драйв от украинских военных

Российские пропагандисты на днях хвастались "сверхсовременным и непробиваемым" танком Т-80БВМ. Чудо российской оборонки не прошло испытание от украинских военных

"Несколько дней назад российские пропагандисты опубликовали видео о "сверхсовременном и непробиваемом" танке Т-80БВМ. Аэроразведчики 27-й бригады Нацгвардии уже провели настоящее, а не постановочное испытание", - сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в своем Telegram-канале.

При этом он указал, что "испытания" доказали, что "непробиваемый" российский танк прекрасно горит и взрывается.

Стоит отметить, что россияне заверяли, что технику нельзя уничтожить с помощью Javelin или NLAW, а также он якобы недосягаем для дронов.

Потери России в Украине по состоянию на 13 сентября - последние новости

Общие потери личного состава армии Российской Федерации с начала полномасштабного вторжения в Украину по состоянию на 13 сентябя составили 270 350 человек.

При этом украинские защитники превратили в металлолом тысячи единиц российской техники, в том числе различных танков - 4584 единиц, артиллерийских систем – 5902, боевых бронированных машин ‒ 8792 и прочее.

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