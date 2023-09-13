Только за последние сутки Силы обороны Украины ликвидировали 590 российских оккупантов.

Потери российских оккупантов, которые пришли убивать украинцев, уже превысили 270 тысяч солдат уничтоженными. Только за последние сутки защитники Украины ликвидировали 590 захватчиков. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Кроме этого, растут общие боевые потери противника в военной технике. За время полномасштабного вторжения в частности уничтожено:

танков - 4584 (+16),

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боевых бронированных машин ‒ 8792 (+14),

артиллерийских систем – 5902 (+30),

реактивных систем залпового огня - 766 (+2),

средств ПВО - 517 (+2),

самолетов – 315,

вертолетов – 316,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4650 (+5),

крылатых ракет - 1455,

кораблей/катеров - 19,

автомобильной техники и автоцистерн - 8444 (+31),

специальной техники - 884 (+3).

Как сообщал УНИАН, российские захватчики понесли значительные потери в районах Новомихайловки Донецкой области и южнее Новодаровки Запорожской области. Силы обороны Украины имели частичный успех в районе Работино Запорожской области и Клещиевки Донецкой области.

Также мы рассказывали, что прошлой ночью в оккупированный Севастополь пожаловала "бавовна" и нанесла значительный ущерб важному военному объекту захватчиков.

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