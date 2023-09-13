Генштаб насчитал уже 270 тысяч погибших оккупантов / фото УНИАН (Александр Синица)

Потери российских оккупантов, которые пришли убивать украинцев, уже превысили 270 тысяч солдат уничтоженными. Только за последние сутки защитники Украины ликвидировали 590 захватчиков. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Кроме этого, растут общие боевые потери противника в военной технике. За время полномасштабного вторжения в частности уничтожено:

танков - 4584 (+16),

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боевых бронированных машин ‒ 8792 (+14),

артиллерийских систем – 5902 (+30),

реактивных систем залпового огня - 766 (+2),

средств ПВО - 517 (+2),

самолетов – 315,

вертолетов – 316,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4650 (+5),

крылатых ракет - 1455,

кораблей/катеров - 19,

автомобильной техники и автоцистерн - 8444 (+31),

специальной техники - 884 (+3).

Как сообщал УНИАН, российские захватчики понесли значительные потери в районах Новомихайловки Донецкой области и южнее Новодаровки Запорожской области. Силы обороны Украины имели частичный успех в районе Работино Запорожской области и Клещиевки Донецкой области.

Также мы рассказывали, что прошлой ночью в оккупированный Севастополь пожаловала "бавовна" и нанесла значительный ущерб важному военному объекту захватчиков.

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