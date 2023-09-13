Потери российских оккупантов, которые пришли убивать украинцев, уже превысили 270 тысяч солдат уничтоженными. Только за последние сутки защитники Украины ликвидировали 590 захватчиков. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Кроме этого, растут общие боевые потери противника в военной технике. За время полномасштабного вторжения в частности уничтожено:
танков - 4584 (+16),
боевых бронированных машин ‒ 8792 (+14),
артиллерийских систем – 5902 (+30),
реактивных систем залпового огня - 766 (+2),
средств ПВО - 517 (+2),
самолетов – 315,
вертолетов – 316,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 4650 (+5),
крылатых ракет - 1455,
кораблей/катеров - 19,
автомобильной техники и автоцистерн - 8444 (+31),
специальной техники - 884 (+3).
Как сообщал УНИАН, российские захватчики понесли значительные потери в районах Новомихайловки Донецкой области и южнее Новодаровки Запорожской области. Силы обороны Украины имели частичный успех в районе Работино Запорожской области и Клещиевки Донецкой области.
Также мы рассказывали, что прошлой ночью в оккупированный Севастополь пожаловала "бавовна" и нанесла значительный ущерб важному военному объекту захватчиков.