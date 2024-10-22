Зенитные дроны могут стать более дешевыми средствами поражения вражеских целей.

В Украине создали первый дрон, предназначенный для перехвата "Шахедов". В ближайшее время может появиться еще несколько вариантов, заявил в эфире "Суспільного" авиаэксперт Анатолий Храпчинский.

Он отметил, что такой дрон появился потому, что Украина ищет способы удешевления средств поражения. Качественным решением здесь может быть именно зенитный дрон.

"Каким он будет - мультикоптерного типа... или будет крыловидного - здесь уже задача по-другому складывается. Потому что надо понимать, как мы будем перехватывать воздушную цель, которая находится в воздухе. То есть ее мы будем догонять, мы будем идти на встречу или мы будем идти убивать посередине его маршрута... От этого зависит, какой дрон нам нужен", - сказал Храпчинский.

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По его словам, "сейчас не только этот дрон появится". "В ближайшее время мы увидим еще несколько вариантов, которые будут применяться для перехвата", - отметил эксперт.

Украина создали дрон для перехвата "Шахедов"

Как сообщалось, Украина уже длительное время разрабатывает беспилотник, способный перехватывать российские БпЛА-камикадзе иранской разработки Shahed-136.

По данным британской газеты The Telegraph, первый известный образец сделали специалисты команды "Дикие шершни". FPV-дрон под названием "Жало" (Sting) способен летать со скоростью более 160 км в час и подниматься на высоту около 3 км.

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