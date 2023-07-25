Украинские разведывательные беспилотники SHARK станут "умнее". Компания Ukrspecsystems работает над интеграцией искусственного интеллекта.
"Это будет новый уровень наблюдения для разных отраслей, от военных операций до исследовательских миссий и гражданских приложений!" – говорится в сообщении компании в Facebook.
Отмечается, что ИИ позволит расширить функционал - от точного таргетинга до распознавания изображений в реальном времени. Таким образом дроны смогут анализировать информацию, принимать решения и автономно выполнять сложные задачи.
Беспилотники SHARK - что известно
Украинский разведывательный беспилотный авиакомплекс SHARK имеет камеру с 30-кратным оптическим и цифровым приближением.
В декабре 2022 года разработчики сообщили, что БПЛА Shark модернизировали. Теперь он может в два раза дольше вести разведку благодаря новой мощной батереи - до четырех часов беспрерывного полета. Также у беспилотника размах крыльев теперь 3,4 метра.
Украинский телеведущий Сергей Притула, который активно помогает украинским защитникам, показал видео работы украинского дрона-разведчика.