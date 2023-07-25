Отмечается, что дроны смогу сами анализировать

Украинские разведывательные беспилотники SHARK станут "умнее". Компания Ukrspecsystems работает над интеграцией искусственного интеллекта.

"Это будет новый уровень наблюдения для разных отраслей, от военных операций до исследовательских миссий и гражданских приложений!" – говорится в сообщении компании в Facebook.

Отмечается, что ИИ позволит расширить функционал - от точного таргетинга до распознавания изображений в реальном времени. Таким образом дроны смогут анализировать информацию, принимать решения и автономно выполнять сложные задачи.

Видео дня

Беспилотники SHARK - что известно

Украинский разведывательный беспилотный авиакомплекс SHARK имеет камеру с 30-кратным оптическим и цифровым приближением.

В декабре 2022 года разработчики сообщили, что БПЛА Shark модернизировали. Теперь он может в два раза дольше вести разведку благодаря новой мощной батереи - до четырех часов беспрерывного полета. Также у беспилотника размах крыльев теперь 3,4 метра.

Украинский телеведущий Сергей Притула, который активно помогает украинским защитникам, показал видео работы украинского дрона-разведчика.

Вас также могут заинтересовать новости: