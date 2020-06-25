Украинским военным передали восстановленные разведывательные дозорные машины (фото)

Очередная партия техники передана ВСУ в рамках государственного оборонного заказа 2020 года.

Государственное предприятие "Николаевский бронетанковый завод", входящее в состав госконцерна "Укроборонпром", передало Министерству обороны партию из более чем 10 единиц капитально восстановленных бронированных разведывательных дозорных машин с улучшенными характеристиками БРДМ-2Л1.

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Об этом сообщила пресс-служба ГК "Укроборонпром".

"Это уже вторая партия техники, которая прошла капитальный ремонт и улучшение характеристик на Николаевском бронетанковом заводе в рамках нынешнего государственного оборонного заказа. В течение 2019 года в рамках ГОЗ на "Николаевском бронетанковом заводе" отремонтировали и модернизировали около 100 единиц бронетанковой техники", - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Государственное предприятие "Николаевский бронетанковый завод" - одно из основных предприятий "Укроборонпрома", специализирующееся на ремонте и модернизации бронированной колесной техники для Вооруженных сил Украины.

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