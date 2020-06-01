В Николаеве отремонтировали единственный десантный катер ВМС Украины (фото)

Капитальный ремонт длился три года, катер получил фактически новый корпус.

Николаевский судостроительный завод завершил капитальный ремонт единственного десантного катера Военно-Морских сил Украины "Сватово".

Об этом сообщил директор завода Валерий Калашников, передает пресс-служба Укроборонпрома.

По его словам, работы длились порядка трех лет, а катер в итоге получил фактически новый корпус - заменено 93% конструкций корпуса и наружной обшивки.

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"Катер уже прошел военную приемку и отбыл к месту базирования. Сейчас идет процесс подписания контрактов, мы ожидаем, что в этом месяце в акватории завода зайдет еще несколько кораблей ВМС для выполнения планового ремонта", - директор предприятия.

Как отмечается, в ходе капитального ремонта специалисты завода полностью восстановили конструкции корпуса и внешнюю обшивку, механизм десантной аппарели, систему главного двигателя, гвинто-рулежную и якорно-швартовну системы. Кроме того, была отремонтирована электрическая система и электрооборудование корабля.

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Справка. Десантный катер "Сватово" предназначен для транспортировки и высадки личного состава морского десанта и подразделений сил специального назначения. Катер имеет открытый трюм и носовую аппарель, высокая маневренность обеспечивается двумя гребными винтами в раздельно-управляемых поворотных насадках. Это позволяет успешно выполнять десантно-транспортные операции возле морского побережья, осуществлять выгрузку на необорудованный берег. Катер также приспособлен для перевозки загруженной колесной и гусеничной техники, которая самостоятельно выходит на берег по носовой аппарели.

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