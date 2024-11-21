ВСУ используют западное вооружение для создания более сложных и эффективных ударных "пакетов".

ВСУ начали использовать дальнобойные ракеты западного производства для атак по военным объектам на территории России, что поможет им результативнее вести современную многопрофильную войну.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), серия ударов Украины по РФ 19-20 ноября свидетельствует, что Силы обороны используют предоставленное союзниками вооружение для создания более сложных и эффективных ударных "пакетов".

"Во время обстрелов, Вооруженные силы Украины, в частности, использовали ударные беспилотники дальнего радиуса действия и ракеты Storm Shadow, и нанесли удары по различным военным целям в российском тылу", - отметили аналитики.

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Как добавляется, Украина уже доказала свою эффективность в использовании БПЛА для нанесения ударов по различным военным целям в российском тылу, включая авиабазы, командные штабы и артиллерийские склады.

"Украинский арсенал уже вмещает воздушные и морские беспилотники, а также предоставленные Западом самолеты F-16, системы HIMARS и баллистические ракеты ATACMS. Хотя условия использования последних систем достаточно ограничены, чтобы дать максимальные преимущества, которые ВСУ может получить от их применения", - говорят эксперты в своем отчете.

В Институте изучения войны отметили, что ВСУ нуждаются в дальнейшей военной помощи от союзников, а также отечественных инноваций и производства, чтобы продолжать успешно бить по российскому тылу и наносить удары на поле боя от тактического до оперативного уровня.

Дальнобойное оружие для Украины

17 ноября The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что США разрешили Украине бить ракетами ATACMS по территории РФ.

Впоследствии газета Le Figaro сообщила о снятии запрета на использование ракет Storm Shadow.

Уже 19 ноября стало известно, что Украина впервые ударила по России ракетами ATACMS. Был поражен большой арсенал оружия недалеко от города Карачев в Брянской области.

20 ноября Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Украина впервые атаковала территорию России британскими ракетами Storm Shadow.

В Defense Express добавили, что, вероятно, целью был подземный бункер, где находилось командование одной из российских армий и генералы КНДР.

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