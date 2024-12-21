Дроны обнаруживают акустически - с помощью сети микрофонов.

Россияне создали вдоль границы и в своем тылу сплошную сеть технических средств акустической фиксации украинских беспилотников. Об этом рассказал украинский военный, специалист по системам РЭБ и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов.

"Такие точки монтируются на столбах и вышках мобильной связи. Они включают в себя 4 микрофона, которые при фиксировании звуков от БПЛА передают информацию по радиоканалу или через сеть мобильной связи на командный пункт", - пояснил он.

По словам Бескрестнова, каждая такая точка наблюдения имеет автономный источник питания на базе солнечной батареи.

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Как писал УНИАН, россияне начали устанавливать на фронте "антидронные светофоры". Речь идет о детекторах дронов, подключенных к "светофору", который показывает, есть ли рядом украинские беспилотники. Хотя решение выглядит примитивным, оно на самом деле является достаточно эффективным.

Также мы рассказывали, что украинские войска провели свою первую наземную атаку исключительно с использованием наземных беспилотников и FPV-дронов. На Харьковском направлении украинские бойцы смогли уничтожить вражеские позиции без привлечения пехоты.

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