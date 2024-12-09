Хотя идея выглядит странной, на самом деле она имеет определенный практический смысл.

Россияне придумали новый способ предупреждения о дроновой угрозе - светофоры, которые сигнализируют об опасности. Их уже устанавливают вдоль наиболее опасных дорог.

Снимок одного такого светофора опубликовал специалист в области связи и радиоэлектронной борьбы Сергей "Флеш" Бескрестнов, хотя подробностей он не привел.

"Наш враг ставит фронтовые светофоры. FPV нет. FPV рядом. FPV далеко", - написал он в своем телеграм.

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Аналитики с портала Defense Express отмечают, что идея россиян только на первый взгляд выглядит нелепой, но на самом деле является достаточно прагматичной.

"Таким образом вражеские водители получают информацию об угрозе от дронов, даже не имея с собой индивидуального детектора. Это позволяет им выбрать время для того, чтобы проскочить определенный участок с меньшим риском", - отмечают эксперты.

Однако остается непонятной общая архитектура этой светофорной системы: речь идет об индивидуальных детекторах на каждом светофоре, или об объединенной системе сенсоров и индикаторов.

Война в Украине: последние технические новации

Как писал УНИАН, на днях в Украине представили ракето-дрон "Ад". Военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев считает, что эта разработка должна действительно обеспокоить россиян. Хотя боевая часть имеет лишь около 40 кг, главная опасность заключается в скорости и дальности дрона - 700 км/ч и 700 км соответственно.

Также мы рассказывали, что во время недавней атаки на газовые вышки в Черном море Украина засветила беспилотные "авианосцы". На обнародованных кадрах атаки видно, что украинские военные атакуют вышки не только морскими дронами-камикадзе, но и FPV-дронами, которые базировались на морских дронах-"авианосцах".

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