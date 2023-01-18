Гаубицы развертываются за 30 секунд.

Правительство Швеции 19 января планирует рассмотреть вопрос о передаче Украине самоходных артиллерийских установок Archer. Отмечается, что Киев должен получить 12 таких гаубиц.

"Задание Вооруженным силам Швеции по подготовке к передаче Украине артиллерийских систем", - указано в повестке дня на сайте правительства.

САУ Archer – что известно

Archer представлена пушкой FH 77B рассчитанной под калибр155-мм. Она может за 30 секунд по разным траекториям выпускать шесть снарядов.

Видео дня

Максимальная дальность стрельбы - от 30 до 60 километров, а максимальная скорострельность - девять выстрелов в минуту, время развертывания системы - 30 секунд.

Позиция Швеции по войне в Украине - что известно

С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину Стокгольм оказывает Киеву финансовую и военную поддержку. В начале марта на нужды ВСУ перечислили 500 миллионов шведских крон. Кроме того, Швеция поставляла противокорабельные ракеты, гранатометы и стрелковое оружие.

В октябре в Швеции заговорили о возможной поставке САУ Archer в Украину. Позже глава МИД страны подтвердил планы поставки гаубиц, но ни сроки, ни количество не назвал.

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