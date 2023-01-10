Разговоры о поставке шведских гаубиц ведутся с октября, недавно эти планы подтвердили в МИД Швеции.

Шведские самоходные гаубицы Archer будут поставлены Украине в количестве 12 штук. Правда, сроки поставки пока остаются неизвестными. Об этом пишет oruzjeonline.com.

Издание отмечает, что шведское правительство уже некоторое время рассматривает возможность передачи Украине гаубиц Archer. В настоящее время на вооружении самой Швеции находится 48 этих САУ, но половина из них "лишние".

Несколько лет назад Норвегия заказала для себя 24 гаубицы Archer, но затем отменила этот заказ и купила корейские пушки. Тогда предназначенные для норвежцев гаубицы были закуплены шведской армией.

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Как пишет издание, Украина, вероятно, получит 12 систем Archer. Такую цифру ранее называли в Министерстве обороны Швеции, о ней же говорят аналитики. Однако сроки пока непонятны, поскольку сперва придется обучить украинских артиллеристов для работы со шведскими гаубицами.

Военная помощь Швеции

С первых дней российского вторжения Швеция оказывает Украине финансовую и военную поддержку. Так, в начале марта 500 млн шведских крон были перечислены на нужды ВСУ.

Кроме того, шведы поставляли и непосредственно сами вооружения – противокорабельные ракеты, гранатометы и стрелковое оружие.

В октябре в Швеции заговорили о возможной поставке САУ Archer в Украину. На днях шведский министр иностранных дел подтвердил планы поставки гаубиц, но ни сроки, ни количество не назвал.

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