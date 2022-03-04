Средства поступили на счета Национального банка Украины

На счета Национального банка Украины поступило 500 млн крон (около 50 млн долл.) военной помощи от Швеции.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Twitter.

"Швеция направила 500 млн крон для поддержки Вооруженных сил Украины. Только что средства поступили на счета НБУ. Благодарен премьер-министру и правительству за финансовый вклад. Каждый шаг в поддержку ВСУ приближает победу Украины!",- написал он.

Война против Украины: