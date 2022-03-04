24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину / фото УНИАН (Андрей Мариенко)
На счета Национального банка Украины поступило 500 млн крон (около 50 млн долл.) военной помощи от Швеции.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Twitter.
"Швеция направила 500 млн крон для поддержки Вооруженных сил Украины. Только что средства поступили на счета НБУ. Благодарен премьер-министру и правительству за финансовый вклад. Каждый шаг в поддержку ВСУ приближает победу Украины!",- написал он.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.
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