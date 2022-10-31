Скандинавское государство с высокой долей вероятности передаст украинским защитникам САУ FH77BW L52 Archer.

Швеция согласовала обновленную оборонную политику. В ее рамках скандинавское государство будет "активнее" отправлять военную помощь Украине для борьбы с российской агрессией.

Об этом рассказал министр обороны Швеции Пол Йонсон в интервью порталу Dagens Nyheter.

Чиновник сообщил, что провел двухстороннюю встречу со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. Во время разговора Йонсон пообещал более "активную" военную поддержку со стороны официального Стокгольма. При этом министр обороны Швеции не уточнил, о каком именно вооружении идет речь.

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Ранее депутат Микаэль Оскарссон из оборонного комитета парламента скандинавской страны дал понять, что Украина может получить два вида техники. Это переносные зенитные ракетные комплексы RBS 70, которые имеют четыре модернизации, и колесные самоходные артиллерийские установки FH77BW L52 Archer. Шведские СМИ со ссылкой на военных сообщали, что Украине передадут 12 упомянутых САУ.

Помощь нашей стране в борьбе с российской агрессией — это один из приоритетов Швеции в военном плане наряду с инвестициями в оборону державы и вступлением в НАТО.

Поставки оружия в Украину от Швеции: основная информация

В сентябре Резников анонсировал восьмой пакет военной помощи от Швеции. Он включал "некоторые важные и ценные инструменты" для украинских защитников. Точная информация о поставках не разглашалась.

Предыдущий, седьмой пакет общей стоимостью 500 миллионов шведских крон был предоставлен в августе. В него точно вошли артиллерийские боеприпасы.

Швеция также допустила возможность производства оружия для Украины. Однако об окончательном решении на этот счет публично не сообщали.

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