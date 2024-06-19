Аналитик издания сделал вывод, что война в Украине революционным образом изменила оружейный рынок по трем направлениям.

В Париже проходит крупнейшая в Европе выставка вооружений Eurosatory, по которой заметно, что война РФ против Украины вызвала революцию на мировом рынке оружия.

Эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке сообщил, что оружейники из 62 стран привезли более 2000 образцов оружия. Около 250 делегаций от 96 государств приехали туда, чтобы что-то купить. При этом, как отметило издание, ни одна из компаний на выставке не поставляет оружие россиянам.

Осмотрев экспонаты, аналитик издания сделал вывод, что война в Украине революционным образом изменила оружейный рынок по трем направлениям:

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Война дронов обострила нужду в высокотехнологичных и скорострельных системах ПВО. Происходит возрождение тяжелых ракетных комплексов. Одновременно вновь нужны танки и бронетехника, защищенные от дронов.

Гражданские компании начали выпускать оружие. Например, судостроители начали делать морские дроны, логистические фирмы - развивать цепочки доставки боеприпасов, а IT-разработчики - внедрять искусственный интеллект в беспилотники.

На рынок вышли компании из стран третьего мира, которые поставляют дешевое оружие.

Аналитик сделал вывод, что в такой войне, как в Украине, важнее количество, чем качество.

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