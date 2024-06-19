Среди такого вооружения есть новейшая бомба GBU-72.

Китай, Северная Корея и Иран строят все больше и глубже подземных военных объектов в случае глобальной войны. Поэтому США стараются не отставать, разрабатывая новые бомбы для подрыва таких бункеров, пишет The Telegraph.

Журналисты рассказали, что самая новая из этих бомб неожиданно появилась над пустыней Мохаве в марте. Фотограф Ян Реккио сделал снимок бомбардировщика Boeing B-1 ВВС США, который дозаправлялся от танкера KC-135 ВВС США. Под передней частью фюзеляжа B-1 было нечто необычное: большая бомба.

Авиационный эксперт Дэвид Ченчиотти был одним из первых, кто увидел эти фотографии. Сначала он подумал, что это может быть неприметная 2000-фунтовая бомба со спутниковым наведением GBU-31. Однако, как оказалось, это был новый боеприпас: редкая 5000-фунтовая GBU-72, разработанная для того, чтобы проникать сквозь грязь и камни, прежде чем взорваться.

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"GBU-72 особенный. Благодаря высокотехнологичному взрывателю и сверхпрочному корпусу, этот бункерный взрыватель со спутниковым наведением обладает высокой проникающей способностью и относительно небольшими размерами. Другими словами, он сочетает в себе лучшие качества существующих на вооружении ВВС США бункерных взрывателей: GBU-28 весом 4000 фунтов и GBU-57 весом 27000 фунтов", - рассказывают в издании.

В то же время GBU-28 является достаточно маленькой и легкой, чтобы ее могли перевозить истребители ВВС США Boeing F-15E, однако она проникает на глубину менее 200 футов в твердом грунте. Однако GBU-57 должна проникать глубже, чем 200 футов, но она настолько большая и тяжелая, что ее могут нести только два типа боевых самолетов ВВС США, а именно:

современный малозаметный бомбардировщик B-2;

будущий малозаметный бомбардировщик B-21.

Оба они построены компанией Northrop Grumman.

"Мы не знаем, как глубоко может залечь GBU-72, прежде чем взорвется. Но ожидается, что летальность будет значительно выше по сравнению с аналогичным устаревшим оружием, таким как GBU-28", - заявили ВВС США, ссылаясь на руководителя программы GBU-72 Джеймса Каллитона.

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В The Telegraph отметили, что многие сотни американских самолетов смогут нести GBU-72, ведь во время большой войны они могут атаковать неглубоко залегающие цели, в то время как меньшие силы бомбардировщиков, перевозящих GBU-57, будут атаковать более глубоко залегающие цели.

"Диапазон потенциальных целей впечатляет. Иран выкопал подземные бункерные комплексы для размещения ракетных установок, эскадрилий истребителей и критически важных частей своего растущего предприятия по производству ядерного оружия. Новый подземный ядерный комплекс, очевидно, находится на глубине более 300 футов (91 м - УНИАН) под землей", - подчеркнули в материале.

Кроме того, Северная Корея тоже спрятала части своего комплекса ядерного оружия и удерживает огромные подземные базы для артиллерии, ракет, истребителей и даже вертолетов, которые обычно вкопаны в склонах гор.

"Китай тоже окапывается. Народно-освободительная армия Китая поддерживает надежную и технологически продвинутую программу подземных объектов для сокрытия и защиты всех аспектов своих вооруженных сил. На подземных базах Китая размещены штабы, запасы боеприпасов, ядерные боеголовки, склады снабжения, а также воздушные, наземные и военно-морские силы. Китай имеет тысячи подземных объектов "и ежегодно строит больше", - отметили в Пентагоне в своем ежегодном отчете о китайской армии за 2023 год.

Оружие стран НАТО - последние новости

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Также стало известно, что истребители Mirage 2000-5, которые пообещала передать Франция Украине, могут быть полезными на поле боя, однако они уступают F-16. В то же время президент страны Эммануэль Макрон рассказал, что этот самолет использовали как "очистителя неба" во время операции французских сил в Сирии в 2018 году.

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