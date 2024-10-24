Расширение сотрудничества между Москвой и Пхеньяном может помочь Северной Корее получить реальные данные о функционировании ее оружия и армии.

Любое вмешательство Северной Кореи в войну России против Украины может стать переломным моментом. И северокорейский режим получит много преимуществ от развертывания своих войск за пределами страны, говорят аналитики.

Как отмечает в своем материале телеканал CNN, изолированный и подвергнутый жестким санкциям северокорейский режим десятилетиями не участвовал в крупном международном конфликте на другом конце света. Эта страна имеет одну из крупнейших армий в мире – она насчитывает 1,2 миллиона солдат, но многим из них не хватает боевого опыта.

И расширение сотрудничества между Москвой и Пхеньяном может помочь Северной Корее получить реальные данные о функционировании ее оружия и армии.

Видео дня

"Спецназовцы вернутся с боевым опытом, с опытом проникновения против боевого противника, который находится в состоянии боевой готовности. Это делает их более опасными. Я думаю, что Ким (лидер КНДР Ким Чен Ын, – УНИАН) предоставляет войска, чтобы получить ресурсы, необходимые ему для поддержания режима, а также уроки, которые он может применить, если посчитает, что конфликт на [Корейском] полуострове приближается", – говорит бывший директор по операциям Объединенного разведывательного центра Тихоокеанского командования США Карл Шустер.

В то же время бывший генерал-лейтенант южнокорейской армии Чун Ин Бум, сказал в интервью CNN, что россияне "получат прирост живой силы, которой им сейчас не хватает". Взамен КНДР получит деньги, технологии и опыт.

Аналитики прогнозируют, что Пхеньян отправит на помощь России специальные "элитные" силы, а не обычные войска.

"Если они добьются успеха, то получат не только непосредственный боевой опыт, но и международное признание. Следовательно, это может стать действительно серьезной проблемой для всего мира. Что, если северокорейцы сделают это привычкой? Что, если они станут базой для поставки хорошо подготовленных солдат? Потенциал такого развертывания должен вызывать большое беспокойство", – констатировал Чун Ин Бум.

Усиление сотрудничества между Россией и КНДР

В июне 2024 года, во время визита российского диктатора Владимира Путина в Северную Корею, КНДР и Россия подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В октябре властитель Кремля внес договор о союзе с Пхеньяном на ратификацию в Думу.

Несколько недель назад стало известно, что КНДР отправляет военных на помощь военным усилиям Кремля. Эту информацию подтверждала украинская разведка, а 23 октября наличие северокорейских бойцов в России подтвердили в Пентагоне.

Разведка Южной Кореи сообщила, что КНДР уже отправила в Россию 3 тысячи военных, и это не предел. Власти Северной Кореи также изолируют семьи солдат, переброшенных в РФ, "чтобы эффективно контролировать их и тщательно расправляться со слухами".

Вас также могут заинтересовать новости: