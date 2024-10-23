Маломуж считает, что массового использования северокорейских военных на поле боя не будет.

Россия не будет массово использовать военных из Северной Кореи на поле боя в Украине, да и они не имеют такой подготовки, которая бы давала бы им преимущество в сражениях. Уверенность в этом выразил генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире телеканала Киев24.

По его словам, российский диктатор Владимир Путин настаивает на том, что северокорейские военные могут использоваться не только для проведения учений, но и для охраны границы, например, в Курской области, и для проведения специальных операций.

Маломуж отметил, что речь идет о спецназе, то есть о подразделениях, которые готовились десятки лет и были в полной информационной изоляции и только под влиянием режима КНДР.

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Украинский генерал не исключил, что Россия делает ставку на проведение каких-то секторальных "прорывных" операций, где могут использовать спецназ Северной Кореи, которая с этого будет иметь выгоду и технологическую, и военную.

"Открытого или массового использования такого контингента, как спецназ КНДР, на поле боя или вообще не будет, или будет ограничено под прикрытием каких-то баатальонов, в частности, бурятских", - добавил он.

Также Маломуж акцентировал, что предупреждение от лидера Китая "не разжигать ситуацию" было адресовано не только НАТО, но и России и КНДР:

"По нашим оперативным данным, лидеру Китая не нравится такой союз двух систем, потому что это уже мощный военный блок. А Китай сам хотел бы контролировать Россию и Северную Корею".

Генерал не исключил, что в Украину могут направить ограниченные контингенты, в частности, консультативные из стран НАТО и ЕС.

"Но каждая страна будет принимать индивидуальное решение. В частности, Франция, по поводу направления своих военных на территорию Украины относительно использования и эффективного применения оружия. Сейчас рассматривается большая карта противостояния, мощные давления на Северную Корею и даже на Россию", - подчеркнул он.

Северная Корея отправила войска в Россию - что сообщалось

Как писал УНИАН, 23 октября министр обороны США Ллойд Остин заявил, что есть доказательства расположения войск Северной Кореи на территории России. Сейчас глава Пентагона воздержался от деталей относительно того, какова цель пребывания этих сил на территории РФ.

Глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко сообщил, что Украина зафиксировала перемещение войск Северной Кореи с тренировочной базы на Дальнем Востоке вглубь территории России. Он добавил, что сначала РФ планирует применить корейцев во время боев в Курской области.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Северная Корея отправила в Россию 12 000 солдат, в том числе элитные подразделения специальных операций.

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