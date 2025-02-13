Новая тактика заключается в том, что украинский дрон врезается во вражеский танк, благодаря чему он расплавляется и взрывается.

Российские "танки-черепахи" могут иметь нелепый вид, ведь их покрывают слоями грубой дополнительной брони, которая состоит из листового металла, решеток и даже бревен, однако это не означает, что такая защита не работает, пишет Forbes.

"Вся эта дополнительная защита может сделать бронированную технику медленнее и тяжелее в управлении, но она также может притупить эффект от взрывных дронов с видом от первого лица, которые постоянно находятся повсюду вдоль 800-мильной линии фронта трехлетней войны России против Украины", - подчеркивают в материале.

Поэтому украинские команды беспилотников пытаются найти новые решения, чтобы уничтожать такую вражескую технику. В частности некоторые из украинских операторов БпЛА сбрасывают на российские танки "дроны-драконы", которые извергают термит, чтобы прожечь дополнительную броню расплавленным зажигательным газом, температура которого достигает 2760 градусов Цельсия.

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"Солдаты, попавшие под действие термита, имеют 10 секунд, чтобы покинуть территорию, прежде чем получить смертельные ожоги, - такой вывод сделала армия США в своем исследовании 2000 года", - объяснили в Forbes.

В издании привели пример группы беспилотников "Феникс" Государственной пограничной службы Украины, которая ведет боевые действия к востоку от Константиновки, что в Донецкой области. Эта группа наглядно показала тактику "термитов" во время отбития крупной российской механизированной атаки.

Команде "Феникса" удалось подбить два танка, два БТР, две БМП и инженерную машину.

"Пограничники оказывают достойное сопротивление", - отметили в ГПСУ.

В Forbes подчеркнули, что большинство ударов было нанесено взрывными беспилотниками FPV, однако в одном случае группа приземлила беспилотник "Термит", который в основном используется для огневых налетов на российские лагеря в густых лесах, на крышу машины "Черепаха". Таким образом дрон вылил расплавленный металл, прожигая верхнюю броню машины.

"Это не первый случай, когда беспилотник-дракон поджег черепашье транспортное средство. Это произошло в октябре при других обстоятельствах. Вместо того, чтобы столкнуться с целью, беспилотник во время падения завис над ней, выбрасывая вниз термит, пока танк не превратился в пепелище", - напомнили в материале.

Уничтожение российских оккупантов и техники - последние новости

Ранее ВСУ показали, как эффектно уничтожили россиян на кладбище. Бой состоялся во время попытки штурма РФ села Котлино, что на Покровском направлении. В конце концов шесть российских оккупантов были уничтожены вблизи машины, а остальные разбросаны по кладбищу, где они пытались спрятаться между могилами.

Также сообщалось, что украинские военные уничтожили российский Су-25 и подбили вертолет Ми-8, который пытался эвакуировать пилота вражеского штурмовика. По словам военных, в результате этого вертолет, хромая, вернулся назад и требует немалого ремонта, а пилот Су-25, остался брошен.

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