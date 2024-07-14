Украинские военные удачно используют для этого fpv-дроны.

Этой весной российская оккупационная армия разработала новый вид транспортного средства - танк-"черепаху", чтобы защищаться от украинских fpv-дронов. Однако, Силы обороны быстро поняли и научились уничтожать даже такую вражескую технику с наваренными антеннами защиты, сообщает Forbes.

"Как только танки-"черепахи" начали ползти вдоль 700-мильной линии фронта (1160 км) в апреле, украинцы начали придумывать способы их уничтожения", - говорится в материале.

Издание привело пример 108 бригады ТрО, которая все же сумела найти способ, как уничтожать такие танки РФ. Так, недавно группа беспилотников бригады SkyForce заметила танк-"черепаху" вдоль линии фронта на юге Украины и нацелила на него как минимум два своих fpv. Forbes отметил, что первый дрон поразил металлический фланг вражеского танка. Незадолго до него приблизился второй беспилотник и нанес прицельный удар в ту же сторону. Удары вызвали пожар, который охватил целый танк.

Видео дня

"Российские оккупанты твердо убеждены, что если сверху танка сварить защитную конструкцию типа "барбекю", то это обеспечит гарантированную защиту от беспилотников. Но операторы группы SkyForce... доказывают, что это совсем не так", - рассказали военные.

В материале отметили, что этот метод имеет смысл, ведь многие лучшие противотанковые ракеты имеют "тандемные" боеголовки с двумя зарядами. Соответственно, первый заряд пробивает дыру в броне танка. Второй заряд взрывается внутри танка, чтобы нанести максимальный урон.

"Метод двойного поражения группы SkyForce для танков-"черепах" превращает пару fpv в фактическую тандемную боеголовку. Один беспилотник, чтобы сделать отверстие во внешней броне. Второй дрон нанесет удар под разбитый снаряд", - подытожило издание.

Российские танки-"черепахи" на фронте - что известно

Как ранее писал УНИАН, украинские военные осмотрели танк-"черепаху" и назвали его "слепым, глупым и шумным".

"У водителя видимости почти нет. Башня танка закреплена на месте. Боеприпасов нет, а главная пушка даже не стреляет", - сказал украинский подполковник Сергей Мисюра.

Также УНИАН сообщал, что ВСУ впервые затрофеили танк-"черепаху", а его экипаж попал в плен. Известно, что это сделали бойцы 22 ОМБР.

Вас также могут заинтересовать новости: