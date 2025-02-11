Бой состоялся вблизи села Котлино Донецкой области.

Российские оккупанты пытались штурмовать село Котлино на Покровском направлении (Донецкая область), но все для них закончилось полным разгромом. Об этом сообщает 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" в Facebook.

Первая группа российской пехоты пыталась заехать в село в кузове грузовика, вторая - в середине БТР. На видео показано как украинские военные уничтожают оккупантов из обеих групп, которые пытались добраться до села Котлино.

"На въезде в село ... машина подрывается на мине. Часть группы из кузова разбегается по кладбищу, часть остается возле машины. Сюда начинают работать со всего. Арта накрывает зону высадки кассетными снарядами, в небе наши дроны со сбросами и FPV", - объясняет закадровый голос в видео.

Отмечается, что шесть российских солдат уничтожены возле машины, а остальные разбросаны по кладбищу, где они пытались спрятаться между могилами. Кроме того от попадания в кузов детонирует боекомплект, который оккупанты везли с собой.

Именно после неудачи первой группы на погрузчике оккупанты попытались завести десант на БТРе, но их встретили украинские FPV-дроны

"Пораженная техника пыталась дотянуть до домов, чтобы десант внутри сразу мог где-то спрятаться. Поэтому этот БТР надо было остановить еще до того как он доберется до первых домов", - сказано в видео. Отмечается, что украинские пилоты дронов несколькими попаданиями подожгли технику и началась детонация БК, в результате чего БТР сгорел со всеми, кто был внутри.

Бои на Покровском направлении

Как сообщал УНИАН, на днях бойцы 3-го батальона бригады "Спартан" Национальной гвардии Украины на Покровском направлении взяли в плен сразу шестерых российских захватчиков.

Во время попытки штурма группа из пяти оккупантов попала под плотный огонь украинских войск, они решили укрыться в частном доме.

Отмечается, что продолжать бой или отступить оккупанты не смогли, поэтому добровольно сдались в плен. Еще один россиянин - единственный из своей штурмовой группы, который выжил - шесть суток ходил между домами, а когда понял, что помощи не будет, решил сдаться в плен.

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