Захватчики продолжат производить дроны и ракеты и будут пытаться поддерживать постоянное давление и напряжение.

Россия имеет достаточный запас ракет на еще 2-3 такие массированные атаки, заявил соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире "Эспресо".

"Относительно удара, который Российская Федерация наносит, то последний такой массированный был 26 августа, потом начались массированные удары, мне кажется, пару недель назад. Соответственно Российская Федерация весь тот период, начиная с лета, пыталась осуществлять накопление. Основным типом крылатой ракеты, которой она атакует Украину, является ракета Х-101, которые они постоянно пытаются совершенствовать и запускать их на критически малых высотах. Это, кстати, та ракета, которая поразила детскую больницу Охматдет. Соответственно я не думаю, что могут быть прям такие массированные атаки, которые мы видели в августе, которые мы видели в ноябре", - добавил он.

По словам Жмайло, захватчики продолжат производить дроны и ракеты. Однако эксперт отмечает, что погрузить Украину в полный блэкаут враг не сможет. В то же время он прогнозирует тяжелую зиму для украинцев.

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"Для того, чтобы поддерживать вот такое постоянное давление и напряжение, чтобы раздавались воздушные тревоги, то однозначно россияне будут пытаться к этому стремиться. У них где-то есть запас прочности на 2-3 массированные атаки, соответственно они могут производить тех же ракет Х десятки, к сожалению, десятки единиц. Они стараются производить "шахеды" и где-то удваивают, раньше выполняют свои планы. Поэтому однозначно зима для нас будет тяжелой, но сказать, что россиянам удастся нас погрузить в полный блэкаут, такого точно не будет", - резюмировал Жмайло.

Отключение электроэнергии в Украине

Этим утром, 28 ноября, Россия устроила массированную атаку на Украину.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по энергетическим объектам в Луцке.

В Минэнерго заявили, что в Украине были введены экстренные отключения электроэнергии.

Во Львовской области тоже были атакованы объекты критической инфраструктуры. Житомирводоканал сообщает, что Житомир тоже был обесточен. Из-за чего объекты водоснабжения начали подключать к генераторам.

Генеральный директор Yasno Сергей Коваленко заявил, что экстренные отключения электроэнергии могут продлиться до 20:00.

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