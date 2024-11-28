Система ПВО на западе Украины, по мнению врага, является более слабой.

Во время массированной ракетной атаки России утром, 28 ноября, враг пытался попасть в энергетическую инфраструктуру на западе Украины. Такое мнение высказал военный обозреватель Денис Попович в эфире "Radio NV".

"Враг считает, что западная часть Украины менее защищена, чем Киев, центральная часть, которая больше подвергается вражеским атакам. Ведь все же запад меньше подвергался массированным ударам. Сейчас враг хочет выровнять эту ситуацию", - сказал Попович.

В то же время он добавил, что кроме уничтожения энергетической инфраструктуры, враг мог попытаться достать и военную логистику в этой части Украины.

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"Враг считает, что там есть в том числе и логистические центры. Неоднократно слышали, что "надо перерубить логистику", что она идет через западные районы, через Львов, Волынь. Натакает на ту помощь от Запада, которая идет в Украину. Поэтому он сейчас наносит удары по западной Украине. Он так же знает, что наша энергетика работает как единая система. То есть если выбить энергетику на Западе, то это будет иметь влияние и для Киева и для центральных, восточных и южных районов", - добавил Попович.

Российская массированная атака: что известно

Утром, 28 ноября, российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине, применив "Калибры" и крылатые ракеты. Взрывы прогремели в ряде населенных пунктов.

На фоне атаки в Украине уже ввели экстренные отключения света. Отмечается. о последствиях российских ударов будут определять уже после ракетной атаки РФ.

Одной из целей российской атаки стал город Луцк. По данным городского головы, в результате нескольких прилетов в городе начались проблемы с энергоснабжением. В то же время информации о пострадавших пока нет.

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