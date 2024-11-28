Каждая атака России доказывает, что системы ПВО необходимы сейчас в Украине, где они спасают жизни, а не на базах хранения союзников, отметил президент.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал массированный удар России по Украине 28 ноября. Он сообщил, что в целом российские террористы выпустили около 100 ударных дронов и более 90 ракет различных типов, в том числе "Калибры" с кассетными боеприпасами.

"В нескольких областях зафиксированы удары "Калибрами" с кассетными боеприпасами и именно по гражданской инфраструктуре. Эти кассетные части значительно усложняют нашим спасателям и энергетикам ликвидацию последствий удара, и это очень подлая эскалация российской террористической тактики", - подчеркнул Зеленский.

Он акцентировал, что мишенью россиян во время атаки стала энергетика. Сейчас во всех областях, где это нужно, привлечены необходимые силы для ликвидации последствий ударов.

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"Каждая такая атака доказывает, что системы ПВО необходимы сейчас в Украине, где они спасают жизни, а не на базах хранения. Это особенно важно в зимний период, когда должны защитить нашу инфраструктуру от целенаправленных российских ударов. Мы постоянно работаем с партнерами, чтобы иметь больше силы для защиты, и своевременные поставки сейчас и полное выполнение договоренностей в частности по ПВО - это то, что больше всего нужно", - отметил Зеленский.

Массированная атака России 28 ноября - что известно

Как сообщал УНИАН, во время атаки 29 ноября в целом обнаружили 188 средств воздушного нападения. Силы обороны сбили 79 ракет и 35 ударных БПЛА (Shahed и неустановленного типа). 62 вражеских беспилотника локально потеряны.

Воздушная атака продолжалась с 19:30 27 ноября до утра 28 ноября. В ПВО информировали, что россияне направляли средства поражения на объекты энергетики Украины.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко утром сообщил, что в Украине были введены экстренные отключения электроэнергии, что связано с очередным массированным ударом России по Украине.

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