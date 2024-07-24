Цели, по которым украинские дроны били в России, связаны с военной логистикой, подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Продолжается война в Украине, и наши воины в глубине территории РФ нанесли удары дронами-камикадзе дальнего радиуса действия по "примерно 200 объектам критической инфраструктуры".

Все цели были связаны с "военной логистикой", речь идет о заводах, топливохранилищах и складах боеприпасов, рассказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-полковник Александр Сырский в интервью британскому изданию The Guardian, которое было опубликовано в среду, 24 июля.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что морские дроны, которые похожи на скоростные катера, уже потопили трети Черноморского флота РФ. "Для них это действительно стало ловушкой, а для некоторых кораблей - могилой", - поделился генерал-полковник.

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В РФ уже не раз жаловались на массированные атаки беспилотниками и жаловались на мощные взрывы и "прилеты". В частности, недавно стало известно, что в результате дроновой атаки в городе Морозовск Ростовской области на военном аэродроме возник пожар.

Кроме того, сообщалось, что в города Туапсе Краснодарского края в результате атаки беспилотников повреждена инфраструктура нефтеперерабатывающего завода. 23 июля в РФ пожаловались, что украинская сторона атаковала дронами паромное судно, которое находилось в порту "Кавказ" в Краснодарском крае.

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