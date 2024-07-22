В двух российских городах в результате дроновой атаки возникли пожары на важных объектах, выяснили журналисты.

В ночь на понедельник, 22 июля, Россию атаковали десятки беспилотников и якобы были "уничтожены" или "перехвачены" дежурными средствами вражеской противовоздушной обороны.

Над Ростовской областью "справились" с 47 дронами, над акваториями Азовского и Черного морей - с 17-ю, Краснодарским краем - с восемью и еще в трех регионах РФ - в Смоленской, Воронежской и Белгородской областях якобы "усмирено" по одному беспилотнику, утверждает Минобороны России в Telegram.

Жители города Туапсе, который находится в Краснодарском крае, сообщили о взрывах, пишет канал Kub Mash. "Вот это взрыв… дым идет, но по телефону не видно", - сказал очевидец.

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По сведениям SHOT, в Туапсе под дроновой атакой оказался местный нефтеперерабатывающий завод. "...взрывы в стороне местной нефтебазы начали раздаваться примерно в районе 3:30, всего было слышно около пять громких хлопков. До этого очевидцы сообщали о характерных звуках пролета БПЛА", - рассказали местные жители.

Утром в городе прозвучала вторая серия взрывов. Позже оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Туапсе в результате "падения обломков БПЛА" повреждена инфраструктура НПЗ. "Специалисты ликвидируют возгорание на площади 50 кв. метров. На месте работают 31 ед. техники, 91 человек. Пожар локализовали и ликвидировали открытое горение. По предварительной информации, пострадавших нет", - утверждают в оперштабе.

В городе Морозовск Ростовской области БПЛА был атакован военный аэродром, возник пожар, говорится на канале "ВЧК-ОГПУ".

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В РФ уже не раз звучали взрывы на важных объектах, в частности, на НПЗ и аэродромах, после того, как россияне совершили полномасштабное вторжение на украинскую землю рано утром 24 февраля 2022 года.

В частности, 20 июля утром журналисты узнали, что в Ростовской области в результате дронового удара по военному аэродрому "Миллерово" есть "мощные прилеты". В сети появилась информация, что возникли пожары возле взлетно-посадочной полосы и стоянок самолетов. Кроме того, взрывы якобы слышали не только у аэродрома, а и в районе нефтебазы.

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