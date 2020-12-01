Теперь эту же ошибку собирается совершить Британия, ограничив свои военные возможности.

Если армия Великобритании ликвидирует примерно 200 своих танков Challenger 2, она станет второй страной НАТО, которая отказалась от такого тяжелого вооружения. И это вполне возможное следствие комплексного пересмотра, который Лондон собирается провести в ближайшее время.

Читайте такжеBusiness Insider: Действительно ли эра танков подходит к концу?Об этом пишет Forbes, напоминая, что в 2011 году Нидерланды ликвидировали весь арсенал из 60 танков Leopard 2, чтобы сэкономить. Шаг был, мягко говоря, спорным. И он может быть полезным уроком для Министерства обороны Великобритании.

Экономический кризис 2008 года сильно ударил по Нидерландам. Правительство сократило свои расходы на 40 миллиардов долларов в следующем же году. Из-за этого нидерландская армия уничтожила свои танковые батальоны и лишилась всех танков Leopard 2A6.

Эти боевые машины сделали свой последний выстрел во время учений в мае 2011 года.

"Это было похоже на похороны", - сказал капитан Джонни Ромейн, который был офицером одного танковых батальонов.

Гаага быстро продала Финляндии 100 из своих 120 Leopard 2 в хранилищах. В то время планом было продать и последние 20. Но потом в 2014 году Россия вторглась в Украину. И взгляды нидерландского правительства резко изменились.

Читайте такжеДля украинских военных восстановили партию боевых машин пехотыХоть армия страны сохранила БМП и самоходные гаубицы, нехватка танков сильно сокращала возможности в противостоянии против такого развитого с военной точки зрения врага, как Россия. На некоторые вещи Вооруженные силы Нидерландов больше не были способны.

"Без танков маневры, такие как прорыв или поворотное движение, больше были невозможны", - сказал капитан Чил Нювенхус, который командовал танковой ротой.

Прорыв - это прямая атака против фортификаций врага. А поворотное движение - это быстрая фланговая операция, которая требует мобильности и огневой мощи. После российского вторжения в Украину нидерландская армия осознала, что должна иметь возможность проводить такие маневры, если между Россией и НАТО начнется война.

Поэтому в 2015 году, после продажи последних танков, нидерландское правительство решило вернуть некоторые из них. Но деньги все еще были проблемой. Поэтому Гаага увидела возможность в планах армии Германии закупить новые танки.

У немецких Вооруженных сил в то время было около 200 танков Leopard 2. И Берлин хотел увеличить арсенал до 330. Но ему не хватало военных, которые бы служили в расширенных танковых формированиях. Поэтому правительства Германии и Нидерландов договорились "обменяться".

Читайте такжеForeign Policy: Нет, беспилотники не сделали танки хламомГаага перевела в Германию последние 18 танков Leopard 2A6. Берлин обновил их до стандарта 2A7, а затем образовал из них новый отряд в составе 414-го танкового батальона своей армии. Сотня нидерландских солдат пошли служить в этом батальоне, чем облегчили немецкую нехватку кадров.

Новое танковое образование под командованием Германии. Но в случае начала войны поддержат нидерландские войска в рамках более широкой операции НАТО. В итоге Нидерланды арендуют часть танков, которыми когда-то владели.

Вооруженные силы Великобритании должны оценить ту же российскую угрозу, которая убедила армию Нидерландов частично вернуть свое тяжелое вооружение. Если Лондон откажется от танков, он тоже осознает, что утртил определенные военные возможности.

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Перевод: Лесь Дымань