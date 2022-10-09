Гаубицами заинтересовались ряд стран.

США планируют возобновить производство гаубиц M777 совместно с британским производителем вооружений. Некоторые страны заинтересовались ими после впечатляющих результатов в Украине.

Об этом пишет The Wall Street Journal

Отмечается, что британский производитель вооружений BAE Systems PLC рассматривает возможность возобновления производства гаубиц M777, потому что эффективность их применения в Украине возродил интерес к ним.

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BAE заявила, что несколько стран заинтересовались покупкой M777. Компания заявила, что ведет переговоры о перезапуске с армией США.

По словам аналитиков, высококлассное вооружение, включая американскую высокомобильную артиллерийскую ракетную систему M142, или Himars, и англо-шведскую переносную противотанковую ракету NLAW, которые доказали свою высокую эффективность против российских войск, получат новые заказы. В то же время низкие показатели российского вооружения снизит их продажи на мировых рынках.

M777 позволил украинским силам стрелять более широким спектром снарядов, чем более старое оружие. В частности, характеристики M777 были улучшены за счет более широкого использования высокоточных снарядов с GPS-наведением, а не традиционных неуправляемых снарядов.

В BAE заявили, что если запросы от потенциальных покупателей M777, в число которых входят страны Центральной Европы, превратятся в реальные заказы, это может привести к поставке до 500 новых гаубиц.

Ракеты, которые используются в американских управляемых ракетных комплексах, стоят 150 тысяч долларов каждая. При этом стандартный снаряд для M777 стоит 800 долларов, а управляемый снаряд Excalibur стоит около 68 тысяч долларов.

США и союзники снабжают Украину, что истощает их запасы. Бездействующие линии снабжения часто нельзя включить сразу, на это необходимо время, а увеличение производительности активных линий может занять некоторое время.

По оценкам BAE, для возобновления полного производства M777 потребуется от 30 до 36 месяцев. При этом компании нужен новый поставщик титана и легких компонентов оружия.

Гаубицы М777 - что известно

Справка УНИАН. M777 – полевая прицепная гаубица калибра 155 миллиметров. Имеет цифровую систему управления огнем, которая аналогична системам управления огнем в самоходных артиллерийских установках. Максимальная дальнобойность обычными снарядами – 24,7 км

После того, как ВСУ получили "три топора" потери российской армиии значительно возросли. Успехи украинской армии отметили даже в США.

Так, генерал США назвал украинских военных "первоклассными стрелками" на гаубицях М777.

Кроме того, бойцы ВСУ неднократно показывали, как работают с М777. Например, в Запорожской области наши воины ударили по вражеским позициям с помощью американских гаубиц М777. В результате точной работы артиллерии и корректировки огня беспилотником склад боеприпасов россиян буквально взлетел в воздух.

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