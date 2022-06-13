Вражеские РСЗО обнаружили на Северодонецком направлении.

Украинские бойцы мастерски уничтожили российские установки "Град" в Луганской области. Оккупанты применяли их для обстрела Северодонецка и других населенных пунктов.

Об этом сообщило командование Сил специальных операций ВСУ.

Украинская разведка на Северодонецком направлении обнаружила несколько установок "Град", из которых обстреливали Северодонецк, другие населенные пункты, а также позиции Вооруженных сил Украины.

Артиллеристы Нацгвардии при помощи западных гаубиц М777 точным огнем уничтожили три российские РСЗО, а еще одну повредили.

Как ранее сообщал УНИАН, 4 июня главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный заявил, что самоходные гаубицы М109А3, предоставленные Украине в рамках международной технической помощи Норвегией, уже используются на передовой.

По его словам, украинские военные "с легкостью за одну неделю овладели М109А3". Сославшись на слова артиллеристов, главнокомандующий ВСУ назвал ключевым отличием этих пушек от советских образцов "то, что они сделаны для людей".

Позже 44 отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Даниила Апостола продемонстрировала работу американских гаубиц М777 на передовой в Украине.

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