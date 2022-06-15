Американский генерал ожидает, что и в обращении с РСЗО HIMARS украинские военные будут хороши.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли похвалил украинских военных в обращении американского вооружения.

Об этом он заявил на брифинге после заседания Контактной группы по оборонной поддержке Украины (так называемый "Рамштайн-3") в Брюсселе.

Бойцов ВСУ Милли назвал "первоклассными стрелками" на гаубицах М777. Американский генерал ожидает, что и по обращению с РСЗО HIMARS украинские военные будут хороши.

При этом Милли преуменьшил критику по поводу того, что США не предоставляют Украине все запрашиваемое вооружение. Он отметил, что "в войне ни одна система вооружений никогда не является серебряной пулей".

"Таким образом, никакая система вооружения, единственная система вооружения никогда не меняет чашу весов", — сказал Милли.

Если украинцы правильно используют системы вооружения, которые США и другие союзники предоставляют, добавил Милли, "они должны быть в состоянии поразить значительное количество целей".

Как писал УНИАН, президент США Джо Байден сегодня вечером объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи на суму 1 миллиард долларов в виде вооружения.

Пакет включает дополнительные артиллерийские и береговые средства обороны, а также боеприпасы для РСЗО.

Кроме того, Байден заявил о предоставлении дополнительной гуманитарной помощи в размере 225 миллионов долларов для пострадавших от войны украинцев.

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