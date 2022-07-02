В результате точной работы артиллерии и корректировки огня беспилотником вражеский склад боеприпасов буквально взлетел в воздух.

В Запорожской области российские захватчики продемонстрировали очередной "жест доброй воли", добровольно освободив свой склад в пользу ВСУ.

Соответствующее видео опубликовали на странице 72 ОМБр имени Черных Запорожцев в Telegram.

По имеющейся информации, наши воины ударили по вражеским позициям с американских гаубиц М777. В результате точной работы артиллерии и корректировки огня беспилотником склад боеприпасов россиян буквально взлетел в воздух.

Победа за нами!🇺🇦 – отмечается в сообщении.

О гаубицах

M777 – полевая прицепная гаубица калибра 155 миллиметров. Имеет цифровую систему управления огнем, которая аналогична системам управления огнем в самоходных артиллерийских установках. Максимальная дальнобойность обычными снарядами – 24,7 км

Как УНИАН уже писал, генерал США назвал украинских военных "первоклассными стрелками" на гаубицях М777. А также выразил уверенность, что и с обращением с РСЗО HIMARS украинские военные будут ловки.

Накануне Пентагон подтвердил предоставление Украине очередного пакета военной помощи в размере 820 млн долларов. Он будет включать, в частности, западные системы ПВО и еще больше HIMARS.

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