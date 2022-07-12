Андрюс Тапинас отметил, что на покупку потратили 1 095 000 евро.

Литва закупила для Украины более ста средств противодействия беспилотным летательным аппаратам и радары к ним. Антидроны помогут бойцам ВСУ сбивать российские БПЛА.

Об этом сообщил литовский журналист и телеведущий Андрюс Тапинас в Twitter.

"Мы купили для Украины 110 антидронов и назвали их Orcrist или Orc Killer", – говорится в сообщении.

При этом он отметил, что Украина также получит 80 одобренных НАТО радаров Wingman, которые позволяют обнаруживать и сбивать беспилотники на расстоянии до 5 км. Все это обошлось в более чем 1 миллион евро.

Также Тапинас опубликовал фото устройства, которое окрестили "Убийцей орков".

Как ранее сообщал УНИАН, журналист Андрюс Тапинас 25 мая начал кампанию по сбору средств на Bayraktar Украине, заявив, что получил согласие на такую потенциальную закупку от министерств обороны Литвы и Турции и производителя.

В благотворительной акции участвовали многие известные литовцы, в частности экс-президент Даля Грибаускайте. Турецкая компания была тронута поступком литовского народа и решила подарить "Байрактар" вместе с боеприпасами.

7 июля Литва отправила Украине полученный от Турции Bayraktar.

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