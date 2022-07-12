Информация, которую Салливан сообщил журналистам, основана на недавно рассекреченных разведданных.

У США есть информация, что Иран может поставить России ударные беспилотники и даже готов обучать российских военных управлению ими в конце июля.

Об этом во время брифинга в Белом доме заявил советник по нацбезопасности Джейк Салливан, цитирует CNN.

По его словам, Россия понесла "серьезные расходы" на поле боя в Украине, а удерживание захваченной территории на востоке "проходит в ущерб поддержанию ее собственного оружия".

Примером таких расходов, по словам Салливана, является то, что "информация указывает на то, что иранское правительство готовится предоставить России до нескольких сотен (беспилотных летательных аппаратов), включая БПЛА, способных нести вооружение, в ускоренном порядке".

"Наша информация также указывает на то, что Иран готовится обучить российские силы использованию этих БПЛА, а начальная тренировка запланирована уже на начало июля. Неясно, поставил ли Иран уже какие-либо из этих БПЛА в Россию", - сказал он.

Представитель Совета нацбезопасности Белого дома сообщил CNN, что информация, которую Салливан сообщил журналистам, основана на недавно рассекреченных разведданных.

Как сообщал УНИАН, 3 мая Верховная Рада Украины поддержала обращение в Палату Представителей и Сенат Конгресса США о признании России государством-спонсором терроризма.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенаторами заявил, что Россия должна быть официально признана государством-спонсором терроризма. Он отметил, что Россия совершает геноцид против украинского народа.

24 июня комитет Сената США по международным отношениям одобрил резолюцию о включении России в список стран, поддерживающих терроризм. Окончательное решение о признании России страной-спонсором терроризма должно быть принято администрацией президента Джо Байдена.

На данный момент в этот список входит четыре страны: Куба, КНДР, Иран и Сирия.

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