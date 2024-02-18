Фредериксен отметила, что в Европе есть военное оборудование, которое не используется, и его стоит передать Украине.

Дания решила передать Украине всю свою артиллерию. Такое заявление сделала премьер-министр страны Метте Фредериксен.

Как пишет "Укринформ", об этом она сказала во время выступления на 7-м Украинском ланче в Мюнхене. Фредериксен также призвала другие европейские страны передать Украине свои средства ПВО и боеприпасы, поскольку она сейчас нуждается в них больше.

По словам премьер-министра Дании, лидеры стран Европы часто говорят о проблемах с производством оружия, называя их причиной, не позволяющей увеличить поставки помощи Украине. Сейчас они открывают новые оборонные предприятия на перспективу.

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"Но Украина у нас просит боеприпасы и артиллерию сейчас. Мы, Дания, решили передать Украине всю свою артиллерию. Поэтому извините, друзья, в Европе есть военное оборудование, это вопрос не только производства. У нас есть оружие, боеприпасы, системы ПВО, которые мы пока не используем. Их надо передать Украине", – подчеркнула чиновница.

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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, комментируя предстоящую передачу Украине самолетов F-16, заявил, что их может быть больше, чем ожидается: "Будет 24 истребителя, возможно, больше, но не меньше... Мы работаем вместе с датчанами и другими", – сказал он.

В то же время президент Чехии Петр Павел сообщил, что страна нашла за рубежом источники сотен тысяч артиллерийских боеприпасов, которые она могла бы доставить в Украину за считанные недели. Речь идет о полумиллионе единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысячах единиц калибра 122 миллиметра.

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