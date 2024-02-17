По словам Метте Фредериксен, мир делает недостаточно для того, чтобы Украина могла выгнать агрессора со своих территорий.

Украина не может выиграть войну без вооружений, мир должен ускориться и увеличить поддержку Киева. Об этом во время Мюнхенской конференции по безопасности сказала премьер-министр Дании Метте Фредериксен, информирует РБК-Украина.

По ее словам, мир делает недостаточно для того, чтобы Украина могла выгнать агрессора со своих территорий.

"Делаем ли мы достаточно? Ответ - нет. Когда мы говорим, что "в Европе уже два года идет война" - это предложение, которое мы не должны были бы говорить. Мы должны поддерживать вас гораздо больше, потому что Украина не может выиграть войну без вооружений. Просто слов недостаточно", - сказала глава правительства Дании.

Она подчеркнула, что необходимо понять, что Россия не ищет мира и продолжает трансформировать себя в экономику военного времени.

"Поэтому нам надо ускориться. Независимо от того, что происходит в США, Европа должна быть готова защитить себя. А чтобы защитить себя, мы должны защитить Украину, потому что Украина - это Европа. Нам больше не нужны слова, Нам нужны решения", - подчеркнула Фредериксен.

Мюнхенская конференция по безопасности-2024

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Камала Харрис во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности дала свой прогноз по голосованию за пакет дополнительной помощи Украине.

По ее словам, есть консенсус в обеих партиях, который признает "грубость московской агрессии, и что должен быть ответ, который заключается в том, чтобы оставаться вместе со своими друзьями, и продолжать борьбу с этой агрессией".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский признался США, насколько важна для ВСУ поддержка.

Он отметил, что Украина и все наши воины "нуждаются и очень ожидают соответствующего положительного голосования по пакету поддержки".

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