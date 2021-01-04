Командующий ВМС также сообщил, что уже подписан контракт на строительство американских катеров Mark VI для Украины.

Американские патрульные катера класса Island прибудут в Украину в течение первого полугодия 2021 года.

Об этом сообщил командующий Военно-Морскими силами Украины контрадмирал Алексей Неижпапа, пишет Радио Свобода.

"Ожидаем, что "Айленды" дойдут до нас в течение следующего первого полугодия, а до конца 2021 года приобретут все возможности - тогда будем иметь дивизион из пяти катеров этого класса. В настоящее время катера проходят в США соответствующее техническое обслуживание и довооружение, в январе наши украинские экипажи отправляются в Балтимор, где будут проводить доподготовку на борту", - рассказал Неижпапа.

Он добавил, что уже подписан контракт на строительство американских катеров Mark VI для Украины.

"Надеемся, за два ближайших года (то есть до конца 2022-го) первая партия дойдет до ВМС Украины. Мы уже полностью определились с системами вооружения, которые будут устанавливаться как на Mark VI, так и на "Айлендах", - отметил Неижпапа.

Он напомнил о предварительных переговорах с Великобританией по строительству восьми ракетных катеров (с комплектацией) для ВМС Украины.

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"Надеемся в январе получить фидбек от британских коллег, тогда сроки и другие детали станут более понятными", - добавил командующий ВМС.

Американские катера для ВМС Украины

Официальная передача первых кораблей от береговой охраны США в ВМС ВС Украины состоялась 27 сентября 2018 года на военно-морской базе в Балтиморе (штат Мэриленд, США). После передачи патрульные катера получили бортовые номера - "Славянск" (P190) и "Старобельск" (P191). 21 октября 2019 года патрульные катера были доставлены в Одессу.

13 ноября 2019 года в Одессе патрульные катера класса Island Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск", которые США передали Украине в качестве военной помощи, а также поисково-спасательное судно "Александр Охрименко" были приняты в состав ВМС ЗСУ.

США планируют передать Украине еще несколько катеров типа Island в 2021 году. До конца 2020 года катера будут полностью готовы к приему экипажей, которые Украина отправит на подготовку к началу 2021 года.

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Автор: Александр Топчий