Военные учения в Черном море: Британия будет тренировать украинских моряков

С 2015 года британские инструкторы подготовили более 18 тысяч 100 украинских военнослужащих.

С целью улучшения способности ВМС ВСУ противостоять угрозам в Черном море украинских моряков будут тренировать британские военные.

Как сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время визита в Киев, они возглавят соответствующую многонациональную морскую учебную инициативу, передает «Европейская правда».

Читайте такжеВ военных учениях Rapid Trident-2020 примут участие около 4 тысяч человек По словам Уоллеса, осенью в регион Черного моря Великобритания направит корабли Королевского военно-морского флота на совместную тренировку с украинским военно-морским флотом.

«Инициатива по морской подготовке позволит еще более тесно сотрудничать с НАТО и вооруженными силами по всему миру, а также позволит нам опираться на новый статус партнера Украины по расширенным возможностям НАТО», - заявил Уоллес.

Военная помощь Украине от Британии

По информации посольства Великобритании в Украине, с 2015 года британские инструкторы подготовили более 18 тысяч 100 военнослужащих Вооруженных сил Украины по программе Orbital.

В рамках этой миссии в Украине разместили более 2500 британского военного персонала и провели 400 курсов.

В 2018 году Британия расширила поле деятельности миссии для проведения подготовки украинской Военно-морского флота и пехотинцев, которые сталкиваются с растущими угрозами в Черном и Азовском морях.

В 2019 году Великобритания продолжила работу миссии еще на три года - до марта 2023 года.

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Автор: Катерина Шварц