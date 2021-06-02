Десант ВСУ успешно отразил несколько "атак" противника.

В Венгрии началась активная фаза многонациональных военных учений Saber Guardian 2021, где Украину представляют бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Как сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook, вчера украинские десантники вышли в район выполнения задания и закрепились на боевых позициях.

Подразделения перекрыли все возможные подходы противника инженерными заграждениями, замаскировали боевую технику и оборудовали основные и запасные позиции, выставили патрули и наблюдательные посты, организовали взаимодействие со штабом батальона «Bluefor».

"Примерно в 17.00, начались первые "боестолкновения". Так, вблизи одного из наблюдательных пунктов был обнаружен дозор "Opfor" в составе одной единицы боевой техники и 12-ти пехотинцев. Начался бой, в ходе которого противник вследствие значительных потерь был вынужден отступить. Наши военнослужащие остались в полном составе», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВоенные США во время ученый захватили мастерскую в болгарском селе - по ошибке

Сегодня утром на украинские позиции выдвинулось подразделение противника в составе 4-х боевых машин пехоты М-113. В течение нескольких минут вражеские машины и личный состав были ликвидированы метким огнем. Украинские подразделения потеряли одну единицу боевой техники, которая перекрывала пути отступления противнику.

К месту столкновения для возможной помощи был оперативно направлен резерв с поддержкой авиации. Однако украинский десант справился самостоятельно.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров