Продолжается расследование по уголовным производствам.

Офис генерального прокурора установил компанию, производящую беспилотники Shahed-131\136, которыми российские оккупанты забрасывают Украину. Дроны выпускает иранское государственное предприятие Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company.

"Получены выводы экспертных исследований, согласно которым БПЛА с маркировкой "Герань-2" идентифицирован как БПЛА-камикадзе типа Shahed-136. Другой изъятый образец под названием "Герань-1" идентифицирован как ударный БПЛА-камикадзе Shahed-131", - говорится в сообщении Суспильне.

Отмечается, что разработаны эти дроны и произведены компанией Iran Aircraft Manufacturing Company (HESA). При этом нет никаких данных об ударных беспилотниках Mohajer-6 и "Италмас".

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"После проведения экспертиз можно будет получить сведения о применении новых типов беспилотников, в том числе "Италмас" или др. Досудебное расследование в указанных уголовных производствах продолжается", - отмечается в сообщении.

Стоит отметить, что это первые данные правоохранительных органов, которые могут свидетельствовать о причастности Ирана к производству БпЛА, которыми россияне бьют по городам Украины.

Дроны на войне против Украины - последние новости

Российские оккупанты с первых дней полномасштабного вторжения в Украину бьют по украинским городам дронами-камикадзе. За это время силы ПВО уничтожили тысячи таких беспилотников.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что Россия постоянно пытается менять вооружение, улучшать его, в том числе и ударные БПЛА.

При этом он указал, что результативность мобильных огневых групп очень серьезно выросла за крайние три-четыре месяца.

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