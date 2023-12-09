Офис генерального прокурора установил компанию, производящую беспилотники Shahed-131\136, которыми российские оккупанты забрасывают Украину. Дроны выпускает иранское государственное предприятие Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company.
"Получены выводы экспертных исследований, согласно которым БПЛА с маркировкой "Герань-2" идентифицирован как БПЛА-камикадзе типа Shahed-136. Другой изъятый образец под названием "Герань-1" идентифицирован как ударный БПЛА-камикадзе Shahed-131", - говорится в сообщении Суспильне.
Отмечается, что разработаны эти дроны и произведены компанией Iran Aircraft Manufacturing Company (HESA). При этом нет никаких данных об ударных беспилотниках Mohajer-6 и "Италмас".
"После проведения экспертиз можно будет получить сведения о применении новых типов беспилотников, в том числе "Италмас" или др. Досудебное расследование в указанных уголовных производствах продолжается", - отмечается в сообщении.
Стоит отметить, что это первые данные правоохранительных органов, которые могут свидетельствовать о причастности Ирана к производству БпЛА, которыми россияне бьют по городам Украины.
Дроны на войне против Украины - последние новости
Российские оккупанты с первых дней полномасштабного вторжения в Украину бьют по украинским городам дронами-камикадзе. За это время силы ПВО уничтожили тысячи таких беспилотников.
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что Россия постоянно пытается менять вооружение, улучшать его, в том числе и ударные БПЛА.
При этом он указал, что результативность мобильных огневых групп очень серьезно выросла за крайние три-четыре месяца.