В частности, оснащение дронов украинскими SIM-картами осуществляется с целью улучшения наведения в режиме реального времени с применением башен мобильной связи.

Российская Федерация пытается совершенствовать ударные дроны иранского производства при осуществлении атак на объекты в Украине. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в сети X (Twitter), ссылаясь на данные разведки.

"С середины 2023 года Россия почти наверняка дополнила поставленные Ираном односторонние штурмовые беспилотные летательные аппараты Shahed похожим вооружением, произведенным на заводах в России", - сообщает разведка.

В частности, Россия теперь пытается усовершенствовать конструкции штурмовых дронов на основе эксплуатационного опыта.

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"В конце ноября 2023 года, по сообщениям, сбитый беспилотник был оснащен украинской SIM-картой и модемом 4G. Предположительно, что это российская импровизированная модификация для улучшения наведения в режиме реального времени с применением башен мобильной связи с целью уменьшения зависимости от спутниковой навигации", - отмечается в сообщении.

Кроме того, как считает разведка, существует реальная возможность, что это является попыткой ослабления украинских средств радиоэлектронной борьбы.

При этом, некоторые другие дроны, изготовленные в РФ, были окрашены в черный цвет, чтобы сделать более тяжелой визуальную идентификацию беспилотников ночью.

Разведка сообщает, что Россия все больше использует беспилотники во время крупных налетов с целью перегрузки украинской системы противовоздушной обороны. "Однако Украина продолжает успешно нейтрализовать большинство видов вооружения, которое прилетает", - отмечает разведка.

Россия совершенствует свои дроны

Как сообщал УНИАН, россияне начали устанавливать на дроны-камикадзе Shahed-136 4G-модемы с сим-картами украинских операторов. Также Россияне начали красить дроны Shahed в черный цвет "из баллончика"

Эксперты пришли к выводу, что даже в случае подавления спутниковой навигации Shahed с такой дополнительной системой может "обнулять" погрешность собственной примитивной инерциальной системы, а также идентифицировать спуфинг спутниковой навигации.

Эксперты считают, что эффективно противодействовать этому необходимо на уровне государства: как регулятор мобильной связи, так и конкретный оператор, вполне может применить временное ограничение функционирования своей сети в случае угрозы.

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