Модернизация не слишком серьезная, в основном стараются сделать дроны менее заметными.

Россия постоянно пытается менять вооружение, улучшать его, в том числе и ударные БПЛА. Об этом сказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Модернизация там не слишком серьезная. Они делают их менее заметными", - отметил он.

По словам Игната, оккупанты, в частности, используют материал при изготовлении фюзеляжа, который менее заметен для радиолокационных систем.

Видео дня

"Но в конце концов их все равно видно - дрон не маленький, имеет двигатель. Цель заметна", - сказал спикер.

Он также отметил, что россияне перекрашивают готовые серые модели дронов в черный цвет, что уменьшает их видимость, особенно в ночное время.

Как рассказал Игнат, среди сбитых дронов были отличные от обычных, с какими-то дополнительными устройствами. По его словам, эти дроны изучают специалисты, чтобы установить, для чего тот или иной прибор был применен к конкретному БПЛА. При этом враг будет делать все для того, чтобы достичь лучшего эффекта в работе дронов, а задача украинских Сил обороны - сбивать их еще лучше, чем сейчас.

Игнат уточнил, что не может назвать точных цифр, сколько дронов завозится в Россию и сколько враг их изготавливает у себя. Но известно, что дроны перевозятся в Россию воздушным и морским путем из Ирана.

"И производство, конечно, в России – оно не полноценное, не полностью могут изготавливать на территории России, но делают те вещи, которые доступны российской военной промышленности", - добавил он.

БПЛА на войне в Украине - последние новости

Вечером во вторник, 5 декабря, Украину атаковали дроны. Об этом сообщило Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины. В 20:36 они предупредили о движении беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed" из акватории Черного моря в направлении Черноморска и Одессы. Через 10 минут военные зафиксировали такие же БПЛА в Херсонской области, они двигались в направлении Николаевской.

До этого воздушные силы рассказали детали о ночной атаке оккупантов. В ночь на 5 декабря противник атаковал Украину ударными БПЛА Shahed-136/131 с двух направлений – Курская область и Приморско-Ахтарск. Кроме "шахедов" враг запустил зенитные управляемые ракеты С-300, которые направил по гражданским объектам Донецкой и Херсонской областей.

Вас также могут заинтересовать новости: