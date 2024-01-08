Проблема противодействия вражеским БПЛА становится все острее.

В Испании начали разработку сверхмалой и сверхдешевой зенитной ракеты, предназначенной для уничтожения беспилотников. Для Украины это является очень интересным проектом, ведь сейчас россияне используют свои "Шахеды" не столько для нанесения ущерба на земле, сколько для исчерпания запасов дорогих зенитных ракет у ВСУ.

Как пишет испанский портал Infodefensa, пока зенитная мини-ракета еще находится в стадии разработки. Ожидается, что ракета будет иметь длину корпуса 90 сантиметров при стартовой массе в 3 килограмма. Радиус действия ракеты - 4 километра, но при условии пуска в режиме "воздух-поверхность".

Предполагается, что боевая часть будет иметь осколочно-фугасное снаряжение, однако масса именно боеголовки пока неизвестна. Планируется, что навигация ракеты будет осуществляться за счет инерционной системы и лазерного наведения на цель.

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По плану, малогабаритную ракету должны создать до 2025 года.

Как отмечает украинское военно-аналитическое издание Defense Express, испанцы хотят создать максимально дешевую зенитную ракету, стоимость которой будет значительно ниже стоимости любого БПЛА противника.

"Этот проект как возможный референтный образец может быть интересным воюющей Украине. Потому что в наших текущих условиях постоянно стоит вопрос сравнения между стоимостью "Шахеда" или другого рашистского БПЛА, и между стоимостью средства ПВО, которое должно его сбивать", – отмечает издание.

Россия пытается истощить ПВО Украины

Как писал УНИАН, еще зимой прошлого года спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отмечал, что основной целью применения россиянами дронов-камикадзе Shahed является не столько поражение конкретных объектов, сколько перегрузка и истощение украинской ПВО.

Очевидной целью россиян является попытка заставить ВСУ тратить очень дорогие и дефицитные ракеты ПВО на уничтожение массовых и очень дешевых дронов. То есть такая война в воздухе имеет еще и экономическую плоскость.

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