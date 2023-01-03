За последние дни россияне истратили половину беспилотников, полученных от Ирана в крайней партии.

Россия в теории может начать серию ежедневных атак беспилотниками, но только при условии, что Иран обеспечит соответствующий объем поставок. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Он отметил, что россияне за две ночи истратили около половины дронов, полученных в рамках последней партии из Ирана. Соответственно, чтобы поддерживать такие темпы и масштабы атак, придется завозить дополнительные партии дронов.

"Они могут морским путем (через Каспий – ред.) хоть ежедневно эти дроны возить. Вопрос в том – готов ли Иран в дальнейшем предоставлять беспилотники, сколько их есть у него?" – говорит Игнат.

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Он призвал не недооценивать противника, который видит, что ВСУ научились эффективно сбивать дроны. По словам спикера, самоцелью атак дронов могут быть не столько удары по объектам в Украине, сколько истощение украинской ПВО.

Массированные атаки дронами в Украине

В новогоднюю ночь украинская ПВО сбила 44 дрона, которые запустили российские оккупанты. Этому предшествовала ракетная атака на столицу. На следующую ночь агрессор снова массированно применил беспилотники. ПВО сбила 39 "Шахедов".

По мнению главы Офиса президента Андрея Ермака, попытки россиян атаковать Украину беспилотниками по ночам свидетельствуют об отчаянии оккупантов.

После этого президент Владимир Зеленский и военные предупредили, что россияне, вероятно, планируют длительную кампанию ночных ударов беспилотниками.

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