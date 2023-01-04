Обычно ВСУ использовали стрелковое оружие по иранским БПЛА.

Украина защищается от иранских дронов-камикадзе, в том числе, передовыми западными ЗРК, истощая запас дорогих ракет.

Как пишет The New York Times, сбить беспилотник с помощью ракеты стоит в семь раз дороже, чем запустить его.

"Производство иранских беспилотников может стоить всего 20 тысяч долларов, в то время как стоимость запуска одной из ракет класса "земля-воздух", используемых Украиной, может варьироваться от 140 тысяч долларов для С-300 советской эпохи до 500 тысяч долларов для NASAMS американского производства", - говорится в публикации.

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Обычно ВСУ использовали стрелковое оружие по иранским БПЛА, но поскольку Россия начала все чаще применять дроны ночью, Украина перешла на западные системы ЗРК и авиацию.

Однако некоторые аналитики подчеркивают, что все же дешевле сбить БПЛА системой NASAMS, чем ремонтировать поврежденную или разрушенную электростанцию.

Массированные удары по Украине

С 29 декабря по 1 января Россия нанесла несколько новых крупных воздушных ударов по Украине, в том числе терроризируя украинские регионы иранскими дронами ночью.

В Воздушных силах ВСУ заявляли об успешном сбитии ракет и БПЛА врага, а россиянам не удалось устроить украинцам блэкаут на новогодние праздники.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что ночными атаками по Украине Россия пытается истощить украинскую ПВО.

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