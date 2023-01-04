Украина защищается от иранских дронов-камикадзе, в том числе, передовыми западными ЗРК, истощая запас дорогих ракет.
Как пишет The New York Times, сбить беспилотник с помощью ракеты стоит в семь раз дороже, чем запустить его.
"Производство иранских беспилотников может стоить всего 20 тысяч долларов, в то время как стоимость запуска одной из ракет класса "земля-воздух", используемых Украиной, может варьироваться от 140 тысяч долларов для С-300 советской эпохи до 500 тысяч долларов для NASAMS американского производства", - говорится в публикации.
Обычно ВСУ использовали стрелковое оружие по иранским БПЛА, но поскольку Россия начала все чаще применять дроны ночью, Украина перешла на западные системы ЗРК и авиацию.
Однако некоторые аналитики подчеркивают, что все же дешевле сбить БПЛА системой NASAMS, чем ремонтировать поврежденную или разрушенную электростанцию.
Массированные удары по Украине
С 29 декабря по 1 января Россия нанесла несколько новых крупных воздушных ударов по Украине, в том числе терроризируя украинские регионы иранскими дронами ночью.
В Воздушных силах ВСУ заявляли об успешном сбитии ракет и БПЛА врага, а россиянам не удалось устроить украинцам блэкаут на новогодние праздники.
Президент Владимир Зеленский заявлял, что ночными атаками по Украине Россия пытается истощить украинскую ПВО.